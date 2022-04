Alexandre FLEURY

Durant trois ans en tant que support technique des lignes d'assemblages, je me suis découvert une passion pour le monde dynamique et exigeant de la production et de l'amélioration continue.



Je souhaite à présent évoluer vers un poste de management de ligne de production afin de pouvoir développer et mettre en valeur mes compétences à une plus grande échelle.



Mes compétences :

CATIA

Structural analysis

Visual Basic for Applications

Lean Sigma (DMAIC, KAIZEN)

SAP

Nacelles (A330, F7X, A380, HTF7000, EMBRAER145)

Microsoft Office

Mechanical design and analysis

Finite Element Analysis

Problem solving skills

Assembly line support

People management