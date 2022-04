Alexandre FORESTIER

En charge des infrastructures Informatique, Telecom et du système d'impression :



- Maintient les infrastructures techniques en condition opérationnelle : Infrastructures relatives à la gestion administrative et la formation de nos 450 étudiants.

- Ingénierie des projets : Étude des besoins, choix des architectures techniques en cohérence avec l’existant, rédaction des cahiers des charges, analyse des offres, intégration des solutions retenues dans le respect des plannings et des contraintes financières,

- Assistance auprès des utilisateurs,

- Gestion des prestataires extérieurs,

- Orientation budgétaire

Redaction des dossiers techniques pour le service support.

Mise a jour de la documentation technique.



Mes compétences :

Windows 2008 R2

Windows Seven

Visual Basic for Applications

Visual Basic

TCP/IP

SQL

Réseaux Microsoft

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Office

LAN/WAN > VLAN

Hyper-V

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

C++

C Programming Language

Android

Active Directory

windows 2012

windows 8 / 8.1

Vmware / vsphere

logiciel de sauvegarde Veeam

VOIP

FORTINET

VPN

Windows 2012 R2

GLPI

Wifi Ucopia

Powershell

WDS

Windows 10

Linux Raspberry

Centreon et Nagios