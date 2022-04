Alexandre FORESTIER

Bonjour à tous,



Originaire du Mans, je vis à Montpellier depuis maintenant six ans et apprécie les richesses de la région.



Avocat de formation, je me spécialise dans le domaine du contentieux des affaires, des contrats et de la responsabilité.



J'interviens surtout auprès des entreprises (assurances, immobilier, construction, santé, industries et services) mais, aussi des particuliers.



Mes compétences :

Assurances

Assurances construction

Construction

Contentieux

juriste

Juriste contentieux

Responsabilité médicale