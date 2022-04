Alexandre FORTIN

Sogeclair Aerospace:

- Ingénieur Mise Au Point (MAP) sur les systèmes mécaniques de l'A350 pour le compte d'Airbus: Traitement des Non-Conformités, soulevées par la production, par DQN ou Concession sur la Pointe Avant et le Tronçon Central.



Alten Sud-Ouest:

- Responsable de l'équipe française d'Interface Manager sur l'A350 pour le compte d'Airbus: Assurer le respect du processus de demande d'interface entre les systèmes et la structure, faire le lien entre les différentes équipes de designer, prendre les décisions en cas de litige entre les 2 parties.



- Ingénieur System Structure Cabin Integration sur l'A350 pour le compte d'Airbus: Contrôle qualité sur la maquette numérique de l'A350 en fonction des règle de conception Airbus.









Formation Ingénieur généraliste ECAM Rennes - option Génie Industriel



- Projet de fin d'étude: Recherche et Développement d’un robot de surveillance avec bras articulé pour R&D Tech France



- Réalisation d'un stage de 4 mois dans l'aéronautique chez AIRBUS Nantes: mise en place de la Maîtrise Statistique des Processus sur une ligne d'usinage mécanique



- Réalisation d'un stage de 12 mois dans l'aéronautique chez AIRBUS Nantes: mise en place d'un projet Lean Manufacturing pour le développement du programme A350



- Secrétaire et responsable sonorisation du Bureau des Elèves de l’ECAM Rennes en 2007



- Réalisation d'un stage à l'étranger de 3 mois aux USA (en Pennsylvanie) en tant que bénévole dans un centre sportif



- Maintenance informatique de l’ECAM Rennes en 2006



Mes compétences :

Conception

Methodes

Méthodes & qualité

Qualité

Recherche

Recherche et Développement