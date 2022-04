Alexandre FRACHON

Le bon pilotage du poste client est un enjeu majeur commercialement et financièrement.



C’est pourquoi, j'ai choisi de me mettre au service des sociétés pour optimiser leurs stimulations des encaissements clients.



Notre objectif principal est l'amélioration de vos process afin d'améliorer votre trésorerie avec une productivité accrue.



Gestion ponctuelle, mise en place d’outils, conseils en process et externalisation, nous effectuons des missions personnalisées aux problématiques propres de votre société.



Notre démarche est de stimuler les encaissements avec une approche commerciale afin de réduire votre DSO et vos contentieux.



Je reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires.