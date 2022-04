Alexandre FRAMENT

Expert en Analyse de données :

Bosch Automotive Europe (Paris puis Wroclaw)

Contrôleur de gestion pour l'usine Bosch en Pologne pendant 4 ans (1995 - 1999)

- Mise en place du système finance sur l'ERP SAP modules FI, CO.

- Création des reportings et des outils pour le suivi des OPEX, CAPEX, P&L, BS, Cash Flows et des Headcounts.

- Mise en oeuvre des contrôles et procédures internes.



ATEMIS S.A. (Luxembourg, Paris, Varsovie).

Cofondateur et VP de la société de service. (2000 - 2002)

- Création de l'agence de Varsovie.

- Supervise les Recrutements, les avant-ventes, les partenariats. Gestion des équipes techniques et commerciales.



HORIBA MEDICAL

Responsable du domaine Finance et du datawarehouse. (depuis Octobre 2002)

- Expert CO Certifié SAP

- Expert BI sur SAP + MS SQL Server + BO DS Designer, WEBI, Crystal Reports

- Expert sur l'ERP Lawson M3 (anciennement Movex)

- Expert en outils de reporting avec ETL Sunopsis, DB2, Oracle, Crystal Reports, Lotus LEI

-Outils CL, RPGLE, DDS, QRY, SQL, WRKJOBSCDE

- Key User pour SAP FI, AM et CO.



Mes compétences :

CLP

Comptabilité

Contrôle de gestion

Controlling

CSS

css html

ERP

Finance

Finance Controlling

Gestion de projet

Gestion Informatique

HTML

Implémentation ERP

Informatique

Microsoft SQL

PGI

RPG

VBA