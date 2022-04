Ingénieur de formation avec une spécialisation dans le domaine des SI, j'ai travaillé 5 années dans différents domaine des ESN avant de rentrer en 2015 dans le groupe Crédit Agricole.

Flexible et rigoureux, je souhaite approfondir aujourd'hui, mes connaissances et faire évoluer mon activité dans le domaine du conseil commercial, financier et de la relation client.



Mes compétences :

SQL