Je suis actuellement Coordinateur Transverse chez Oui SNCF. J'interviens sur des sujets stratégiques pour le site et l'application mobile ainsi que sur des sujets d'amélioration continue et de sûreté de fonctionnement.



Facilitateur, rigoureux, autonome et dynamique, je vous invite à me contacter pour échanger.



www.doyoubuzz.com/bertrand-brehon