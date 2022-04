Alexandre GALLIER

Entousiaste et curieux, j'ai parcouru diverses expériences au cours de ma carrière professionnelle, après une riche carrière sportive dans le milieu de la voile.

Après avoir passé 7 années au Consortium Stade de France où j'ai découvert tous les aspects du management d'une équipe, des partenariats dans le domaine du sport et des médias,mais aussi le développement d'une activité dans le milieu du tourisme, je me suis investi pleinement dans mes fonctions de Directeur Commercial et Marketing pour le plus grand parc marin d'Europe : Marineland.

J'y suis resté pendant 5 ans avant de créer ma propre entreprise spécialisée dans le marketing et le développement commercial : MARKEYTERS.

Enfin depuis fin 2013, j'occupe les fonctions de responsable régional pour la Société Q-Park France.





COMPÉTENCES



Elaboration et mise en place d'une stratégie de communication nationale sur tous les médias.



Gestion de campagnes de communication

- Sélection et achat des espaces publicitaires en TV, Affichage, Radio, Presse et internet au niveau national.

- Mise en place et suivi des médiaplannings.

- Suivi des campagnes média et analyse.

- Mobilisation et coordination des ressources nécessaires au montage des campagnes de communication.

- Gestion de budgets = maîtrise des charges et développement des recettes.



Elaboration et mise en place d'une startégie commerciale au niveau national : pricing, et ventes.



Développement Commercial / secteur du tourisme

- Élaboration et lancement d’un plan d’actions commerciales en relation avec les professionnels du secteur

- Mise en place de partenariats nationaux, locaux ou régionaux

- Elaboration et suivi d'un plan de communication multimédia (TV, Radio, Affichage, Web et print)



Animation de Groupes de travail et d’équipes

- Encadrement de vendeurs, commerciaux : formation, accompagnement terrain, motivation

- Construction d’une trame d’animation sur différents thèmes : animation d’un point de vente et merchandising visuel, stratégie marketing, évaluation d’actions commerciales

- Animation et conduite des débats

- Élaboration de comptes-rendus de séminaires, et restitution en séance plénière





Merchandising / animation d’un point de vente

- Structuration de l’offre commerciale

- Établissement de promotions ciblées en fonction de périodes propices et en s’adaptant aux différentes cibles



Gestion d’un point de vente

- Gestion de l’exploitation quotidienne et des équipes

- Gestion des budgets (charges et CA)

- Gestion des stocks



Mes compétences :

Nautisme

Partenariats

Partenariats commerciaux

Sports

Tourisme

Marketing

Management

Partenariat commercial

Gestion de projet

Conseil

Communication