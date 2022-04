Alexandre GASS

De formation généraliste, j'ai toujours été intéressé par le monde du commerce international et celui des achats en particulier.

Après avoir eu la "fibre" achats pendant ma formation supérieure, mon intérêt pour ce métier s'est accru avec mes expériences chez Lafarge puis chez Bouygues Bâtiment International. Ces deux expériences m'ont permis de toucher à plein de métiers et d'ouvrir ma vision du monde du négoce et de l'organisation de celui-ci.



Avec 2 expériences dans le conseil en restructuration Achats (Central Cost et KLB Group), j'ai pu approfondir mes connaissances et mes compétences en assistant nos clients dans leurs besoins spécifiques, que ce soit dans le domaine de l'industrie, des services bancaires, du contrôle optique ou du ferroviaire.

Ces diverses expériences, liées à un travail amont d'analyses fines des métiers et des contraintes des clients m'ont inculqué une méthodologie et un raisonnement que j'ai pu appliquer avec efficacité dans mes autres expériences chez LHS Companies ou encore Bouygues Immobilier.



Mon expérience chez LHS m'aura permis d'aborder la pluralité des défis que représente l'industrie de la Franchise au Etats-Unis, tandis que mon expérience chez Bouygues Immobilier m'aura fait connaître la gestion de programme de bout en bout (Conception -réalisation jusqu'à la levée des réserves) par le biais des Achats.



Mes compétences :

BTP

Export

Sourcing

Brésil

Logistique

Hôtellerie

Procurement