Alexandre GENTON

Valoriser les spécificités de chaque marque-enseigne, en capitalisant sur leurs atouts et leur complémentarité afin de consolider un leadership global en les positionnant sur leur marché.

Manager l'ADN d'une marque et d'une enseigne, c'est déployer et promouvoir sa vision stratégique grâce aux atouts du Design Thinking grâce à une approche disruptive et Ux.

Une curiosité maladive est nécessaire afin d'analyser et comprendre une stratégie et mieux différencier un marché, un produit un espace.

Les distributeurs doivent réinventer en profondeur leurs modèles alors même qu’ils sont sous forte pression économique et font face à des changements de comportement et d’usage d’achat.



Rayon d'action:

■ Direction de projets et management.

■ Design architecture outlets / retails : Consulting, audit, analyse stratégique dans la création de points de vente, espaces d'achat, déploiement de concepts sur un territoire.

■ Branding : Création de marques, positionnement de marques.

■ Identité de marque : Identité visuelle, naming, territoire de marque.

■ Marketing : Prospection/veille et création des attentes, lancement de nouveaux concepts, mise en place de nouveaux leviers de croissance.

■ Innovation et changement : création de produits et services.

■ Digitalisation du point de vente.

■ Communication multicanale, communication IN/OUT, promotion de la marque.



Les concepts marchands doivent à répondre à 3 enjeux stratégiques :



1/Faire face à la dualité entre éthique et commercialité afin de générer du chiffre d’affaires et de la marge.

2/Placer l’humain au cœur des réflexions et s’adapter aux besoins de l’intelligence client.

3/Créer de la valeur en proposant des concepts innovants afin qu’un concept marchant puisse devenir un lieu de rencontre en transformant la vente en expérience d’achat.



