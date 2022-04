Alexandre GERARD

Développeur, consultant puis architecte technique sur technologies Microsoft depuis 2003, je conçois et encadre le développement d'applications métier Web (principalement) utilisant des technologies telles que ASP.NET/Core, Entity Framework/Core, Angular, Azure, SQL Server, etc.

J'interviens en formation ou accompagnement sur les mêmes technologies mais aussi sur TFS/VSTS.

J'assure également la formation des équipes de développement sur les concepts, langages et technologies liées au développement sur l'écosystème Microsoft.



Mes compétences :

Team Foundation Server

Visual Studio

Azure

Angular

C#

TypeScript

ASP.NET

JavaScript

Microsoft SQL Server