Alexandre GILARDOT

Entré en intérim en 2004 chez Valophis Habitat (anciennement OPAC du Val de Marne) pour assurer le lien avec les locataires sur une opération de réhabilitation qui nécessitait l'utilisation de logement relais, j'ai peu à peu fait évoluer mon poste pour me voir offrir une opportunité de place de responsable de programmes.

Officiellement en poste comme responsable de programmes depuis 2006, j'ai débuté en gérant des GR pour aujourd"hui avoir en responsabilité des opérations d'envergure techniques et financières beaucoup plus importantes