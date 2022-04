Alexandre GILLARD

Dans mon parcours, particulièrement dans le monde l’assurance, je suis me dirigé vers les risques d’entreprises et de plus en plus dans la construction.



De par mes compétences j’ai développé un portefeuille au siens même d’un cabinet de courtage, ce portefeuille constitué d’entreprise à la fois généraliste et faisant partis du monde la construction.

J’interviens régulièrement pour :



Les artisans, TPE/PME, SCI, Les Promoteurs, architecte et maître d’œuvre, CMI…



J’ai également une motivation à m’intégrer et me développer dans le numérique :

J’ai créé en juin 2014 un site Web dédié à l’assurance de la construction :



www.construction-et-assurances.com



Également un espace pour architecte, maitre d’œuvre et promoteur :



www.assurmaitredeouvre.wix.com/site-vierge



Aujourd’hui j’interviens dans les missions suivantes :



-Dévoilement commercial du portefeuille

-Tarification d’assurance de chantiers

-Recherche et tarification de responsabilité des professionnelles, des dirigeants et en terme de décennale.

-Visite de risque

-Audit pour dossier BCT (analyse de risques, des bilans, sociologie d’entreprise…)

-Audit pour CMI

-Ouverture et suivi de sinistre IARD

-Communication

-Recherche de solution d’assurance en cohérence au risque.



Je suis toujours à la recherche de nouvelle opportunité de marché tout en gardant la maîtrise du présent, je suis également ferveur de partenariat, qui est pour moi une solidarité professionnelle.





Mes compétences :

Assurances collectives

Conseil aux entreprises

Audit

Contrôle interne

Assurance

Construction

Droit des assurances

Informatique