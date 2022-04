Alexandre GINON

Certilience,

Votre sécurité informatique, notre priorité !



Notre approche :

- Vous conseiller : Gestion des risques - actions préventives

- Vous défendre : Gestion de crises - actions réactives

- Vous guider : Gestion des infrastructures - actions quotidiennes



Nos métiers :

1. Audits de sécurité

2. Intégration de solutions

3. Services et support 24/7

4. Centre de formation

5. Hébergement privé



Et si les contraintes de sécurité contribuaient à valoriser votre entreprise ?

Face à la complexité des systèmes d’information, le risque d’attaque augmente. Une véritable politique de management de la sécurité informatique s’impose. En évaluant et en testant les systèmes d’information de votre entreprise, nous préservons l’équilibre de votre activité.



Des choix stratégiques forts, porteurs de valeurs :

- Nous avons choisi d’intervenir exclusivement sur le marché de la sécurité.

- Grâce à son équipe constituée d’ingénieurs experts, notre entreprise vous assure un très haut niveau de prestation.

- Nous avons sélectionné en interne des collaborateurs aux compétences spécifiques et complémentaires.

- Ultra réactifs, nous cultivons la notion de proximité avec nos clients.



Nous agissons dans votre intérêt en fonction:

- De vos besoins et vos exigences

- De vos contraintes (techniques, budgétaires, planning)

- Des attentes de vos utilisateurs



Parce que vos demandes sont nos priorités,

Nous mettons un point d’honneur à cultiver proximité et réactivité.



www.certilience.fr