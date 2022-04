Alexandre GIROND

Responsable et assure la bonne execution des Quality Management Systems et la conformité de tous les sites des distributions en France, Belgique, et Hollande(FraBeNe) et pays Nordiques (Finland, Suède, Norvége, Danemark) pour l'ensemble des secteurs/Franchises J&J (Pharmaceutique, cosmétiques et Dispositif Medicaux) en relation avec les équipes Européennes et internationales,

Défini, optimise, et implémente la stratégie des départements et services en tant qu'expert business des systèmes qualité, Supply Chain, et management de la qualité en alignement avec les exigences corporates.

Identifie les opportunités pour l'amélioration continue en terme de qualité, coût et facteur de temps time

Plannifie, coordonne, and dirige les programmes d'assurance qualité conçus pour assurer des processus efficaces et consistent avec les standards établis

Responsable pour les activités Post Manufacturing sur les sites FRABENE



Mes compétences :

GMP

Audit

Qualité

Supply chain

ISO9001 Lead Auditors IRCA Certified

Audit fournisseurs

Trackwise

GDP

Diagnostic in vitro

ISO 13485

Norme ISO 9001 V2008