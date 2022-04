Alexandre GORANI

Développeur Front-End et Backoffice, je dispose d'une expérience de plus de 2 ans dans l'entreprise HDR Communications, mais également en tant qu'auto-entrepreneur chez Kwery.

J'ai pu participer à la création de sites variés (Portails VOD, sites de villes ou encore d'entreprise), me former à de nouvelles technologies et techniques (Web responsive design, SEO, initiation au développement Androïd).



Passionné par les nouvelles technologies, je me tiens informé des nouveautés et tente de rester à jour au niveau de mes compétences.



Réalisations / Blog et informations me concernant : http://www.belzorash.com/



Je suis actuellement à la recherche de partenaires ou d'un poste de développeur web / front-end au sein d'une agence dynamique, dans laquelle je pourrais développer mes compétences et les mettre à profit.



Mes compétences :

Php/mysql

CSS3

JavaScript/Ajax

JQuery

Web

Intégration

Développement

HTML5 / XHTML

Backbone.js

Bootstrap

Foundation