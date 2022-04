François SEMENT

Je suis un jeune chercheur en biologie moléculaire et cellulaire avec une spécialisation en biologie végétale. J'ai effectué mon doctorat à l'Institut de Biologie Moléculaire des Plantes du CNRS à Strasbourg. Ma formation et mes expériences professionnelles sont largement orientées vers le monde industriel car je suis certain que la biologie végétale peut être la base d'une recherche moderne, dynamique et de qualité au-delà de son aspect nutritionnelle. Je suis persuadé que les plantes et le monde végétal en général sont une source de composés d'intérêt industriel encore largement sous-exploitées.

Dans le but d'élargir mes connaissances en biologie, j’occupe actuellement le poste de ‘’postdoctoral associate’’ à l'école de médecine dentaire de l'université de Boston (USA). J’y étudie un parasite sanguin humain, le trypanosome, agent infectieux de la maladie du sommeil en Afrique et de la maladie de Chagas en Amérique. Ces maladies incurables sont responsables de milliers de mort chaque année. Mon but est d’identifier une voie métabolique présente uniquement chez ces parasites afin de permettre l’élaboration de médicaments ciblant spécifiquement ces parasites en vue de l’obtention d’un traitement efficace et sans danger pour l’Homme.

D'un point de vue plus personnel, je suis quelqun de dynamique, qui donne le meilleur de lui meme dans les situations difficiles. Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai toujours choisi de travailler sur des projets qui représentaient le plus un defi pour moi. Je suis également un tres bon travailleur en équipe, toujours pret à aider mes collegues et à communiquer mes resultats. Si vous pensez tenir entre vos mains mon prochain challenge, n'hésitez pas a me contacter, je reste toujours ouvert à de nouvelles opportunités professionnelles.



