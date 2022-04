Alexandre GOUDEAU

Technicien maintenance /automaticien (10% / 90 %).

Chargé des modifications / améliorations des outils de production.

Création programmes complets pour projets petits à moyen. (ligne convoyage, palettiseur, échange entre informatique et machine...)

Si besoin réalisation des modifications électriques et mécaniques suivant les demandes.

Chargé des mises à niveau du matériel automatisme.

Assistance et formation des techniciens de maintenance (dépannage, nouveau matériel, nouvelles fonctionnalités sur machines)



Mes compétences :

Automatisme : B&R formation prévue fin 2016

Informatique : Base langage JAVA, Visual basic,

Automatisme HMI : KEP, SIEMENS, SEW

Automatisme divers : Schneider, Wago, omron

Robotique : FANUC , formationTPE B , année 2013

Soudure TIG

Maintenance industrielle

Mécanique industrielle

Électricité industrielle

Robotique STAUBLI, Formation prog. 1er niveau, ann

Motion : SEW, programmation 1er niveau, année 2008

Automatisme Siemens TIA portal / Step 7 / Microwin

CAO DAO : Autodesk Inventor, Fusion 360