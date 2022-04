Alexandre GOWIE

Bonjour,



J'ai toujours été attiré par la Finance, c'est pourquoi j'ai commencé, après mon Master en Finance (Audit, Conseil et Contrôle de gestion) par des postes en contrôle de gestion auprès des laboratoires Abbott, AAF la Providence et un poste de Business Control à la JP Morgan Chase Bank.



Mais mes expériences les plus significatives se trouvent être dans les dernières entreprises dans le milieu industriel.



Au sein de la société Acergy j'ai travaillé comme cost controller sur un projet Nigérian de 250 M dollars pour ensuite être promu lead cost controller sur deux projets en Angola de 150 M dollars.



Par la suite j'ai intégré la société Cegelec pour devenir le nouveau responsable financier de leur agence à Abu Dhabi.

Mes taches étaient les suivantes :



- "Bras droit" du General Manager et transfert de responsabilité du Général Manager vers moi lors des déplacement de celui ci.

- Management du service comptable et financier incluant la paye (7 salariés)

- Construction du contrôle budgétaire

- Coordination avec les acteurs externes à l’agence

- Mise en place d’outil informatique de gestion



Par la suite, j'ai intégré le groupe Aker Solutions Process Systems en 2012 pour etre le Directeur Financier et administratif France et région EMEA (Europe, Middle East, Africa)



Mes taches comme DAF France et région sont les suivantes :



Management du service comptable et financier (4 salariés en France ainsi que 3 responsables financier en Angleterre, Danemark et Norvège

Reporting mensuel de la région EMEA

Elaboration du budget / contrôle budgétaire (France et EMEA)

Coordination avec les acteurs externes à l’entité Française

Rôle de RH par intérim (7 mois)

Préparatif pour la mise en place de l’implémentation SAP France et au Danemark (Go live en avril 2013)

Amélioration de la performance de l’entreprise



Enfin depuis le troisième trimestre 2013, j'ai rejoint la société Fuel Supplies (C.I.) Limited à Jersey,

Cette société gère la distribution et nos deux terminaux (2 autres sociétés distinctes incluant un consortium) gère tout le stockage des produits pétroliers présent sur les iles de Jersey et Guernsey (ULSD, PU10, Gasoline, JET A1 et Kérosène).



Un complément d'information sera très prochainement rajouté.







Mes compétences :

Identifier, analyser et corriger une situations

Analyser des documents juridiques

Elaborer / Suivre un budget / Business Plan

Faire l'analyse financière d'un dossier

Evaluer des potentiels de réductions de couts

Animer des réunions et des ateliers de travai

Conseil

Budget

Audit

Finance

gestion

DAF

Manager

Cost control

