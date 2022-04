Alexandre GOY

Doctorant en Études Japonaises, domaine des religions du Japon, j'ai suivi un cursus Licence-Master d'histoire, littérature et linguistique japonaise à l'Université de Strasbourg (anciennement université Marc Bloch).Accompagnant mes années de formation de périodes d'études au Japon (3 mois dans le département de Kanagawa, 12 mois à l'Université Tôyo de Tokyo, 6 mois à l'Université Zôkeigeijutsu de Kyoto), j'ai eu le privilège de compléter mon enseignement théorique par une nécessaire immersion culturelle et linguistique.



Cette formation universitaire, centrée sur une approche philologique, m'a apporté une solide connaissance de la syntaxe japonaise et m'a permis de m'intéresser à la notion culturelle des mots que celle-ci emploie. En effet, si les mots transmettent le sens, ils transmettent également la culture affective et rationnelle de leur émetteur.



C'est une méthode qui, de fait, s'est imposée à l'ensemble des textes traités durant mon parcours, qu'ils soient de nature journalistique, économique, sociale ou littéraire. Parallèlement à cela, mon intérêt pour la "sous-culture" japonaise manga et animé (celle-là même qui irradie aujourd'hui de façon prospère) étend mon expérience de traduction et d'appréhension de la culture japonaise au langage populaire. Aussi, les travaux de recherche que je couvre actuellement (le mouvement de construction du Shugendô, expression ascétique du bouddhisme ésotérique) en échos de mon activité de traduction, élargissent d'autant le spectre de mes compétences, car ils touchent à la littérature religieuse du XIV-XVIe siècle.





Mes compétences :

Traduction

Littérature

Histoire

Localisation

Recherche bibliographique ou Internet

Recherche documentaire

Recherche scientifique

Bibliothéconomie

Veille documentaire

Arts et culture

Veille scientifique