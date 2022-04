Alexandre GRASSET

Ayant plus de 15 ans d'expérience dans une offre globale en sécurité incendie, j'ai souhaité intégrer la société CMSI spécialisée dans les DAS.



CMSI est expert dans les installations suivantes:

- PORTES COUPE FEU

- DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE

- TOURELLES DE DÉSENFUMAGE

- VOLETS ET CLAPETS COUPE FEU

- POTEAUX/ BOUCHE INCENDIE

- COLONNE SÈCHE



Mon expérience :

Plus de 17 ans d'expérience professionnelle dans la vente dont 15 années chez FRANCE INCENDIE/Scutum Incendie , j'ai effectué les missions suivantes :

- Gestion / développement d'un portefeuille / prospection de client industriels, d'Etablissement Recevant du Public.

- Prospection et gestion d'un relationnel avec les FACILITIES MANAGEMENT, les architectes, coordinateurs SSI ainsi que tout fournisseur ou gestionnaire de patrimoine immobilier à fort potentiel de parrainage ou développement.

- Prospection et développement d'une synergie au sein de notre groupe.

- Développement de client industriel Multi-sites nationaux

- secteurs géographiques travaillés : 59 / 62 / 80 / 02 / 51 et déplacements région parisienne + nord de Paris.

- Gestion du service après-vente, des réclamation / litiges / encaissement.

- Formation théorique et pratique des nouveaux Responsables de Secteur.



Fort d'une volonté ainsi que d'une capacité d'adaptation je recherche avant tout, au delà de la conquête de nouveaux marchés, à m'intéresser à mes clients, à leur secteur d'activité, et à entreprendre ce que je peux leur apporter comme solution.



Les échanges humains sont très importants pour moi dans le cadre de mon développement personnel.

Mon expérience personnelle dans le cadre d' une SARL (en parallèle) m'a permis de m'ouvrir à d'autres secteurs d'activité et de développer mon sens de l'entreprise et du management.