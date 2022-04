Jonathan ESCHHOLZ

Lors de mes précédentes fonctions de technico-commercial terrain j'ai effectué différentes missions:



- Prospection active sur plusieurs départements (59, 62, 02, 54, 57).

- Gestion et Développement d'un fichier clients et du chiffre d'affaire pour tous types de clients(Administration, BTP, PME-PMI, ERP).

- Etablissement de devis, relevés techniques et réalisation de plans (bâtiments et techniques).

- Gestion des litiges ( problèmes SAV, recouvrements de créances).

- Formation produits pour les distributeurs et commerciaux itinérants.



Fort de mon tempérament de chasseur et de mon goût pour le challenge, je suis prêt à relever un nouveau défi et souhaite mettre à profit les connaissance que j'ai acquise au sein d'une équipe dynamique et ambitieuse.



Mes compétences :

Vente

Automobile

Organisé

Commercial

Dynamique

Adaptable et force de proposition

Rigoureux