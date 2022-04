Alexandre GRIVEAU

Responsable d'AG Communication.

Créateur du magazine Bons Plans 64.

Infographiste.

Ancien Responsable Communication d'une fédération française durant durant 4 années.



- création graphique (logo, plaquette, dossier, affiche),

- création et l'optimisation de site web,

- développement médiatique (+1000 contacts médias),

- organisation d'événements,

- développement des partenariats,

- rédaction,

- réalisation de campagnes communication impactantes et efficaces,

- gestion de vos divers projets dans leur globalité.



Ma structure permet de proposer des services professionnels, une réactivité certaine et des tarifs plus que compétitifs.

Pour avoir un aperçu de mon travail, voici mes dernières réalisations pour le Baya Hôtel & Spa ***,Array (identité visuelle complète, logos, site web, insertions presse, panneaux).



Mes compétences :

Communication

Communication plan

Création

Création graphique

Evénementiel

Gestion de projet

Gestion de projet événementiel

Infographie

Internet

Marketing

Marketing stratégique

Marketing stratégique et opérationnel

Médias

Partenariats

Plan de communication

Rédaction

Relations médias

Responsable communication

Site internet

Marketing opérationnel