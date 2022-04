Alexandre GUÉRIN

Psychologue du travail en recherche active, mobile toute France.



Diplômé du master psychologie du travail (IPC) de l'Université de Rennes II. Lors de ma mission de fin d'étude au sein de la société SVA Jean Rozé, j'ai permis la mise en place d'actions issues d'un accord relatif à la prévention de la pénibilité. Cet accompagnement au changement m'a donné l'opportunité d'apporter mes compétences d'ingénierie et de psychologie du travail à l'entreprise pour son amélioration et son développement. Cette mission en autonomie commanditée par la Direction des Ressources Humaines m'a donné l'occasion de travailler en transversal avec de nombreux services.



Le parcours IPC (Ingénierie Psychosociale et Cognitive) s'attache à former des intervenants en ingénierie psychologique exerçant à des niveaux de responsabilité de cadre dans des secteurs variés. De plus, cette formation gérait une association (IPCA) dont j'ai été le vice président.



La démarche d'ingénierie amène à mobiliser des connaissances théoriques en psychologie développementale, cognitive et sociale ainsi que des connaissances méthodologiques et techniques pour évaluer des situations et des dispositifs divers, étudier les problématiques qui s’y rattachent et produire des préconisations et des solutions adaptées et spécifiques à l'entreprise et à son activité.



Mes compétences :

Psychologie

Recrutement

Risques psychosociaux

Recrutement par approche directe

Ressources humaines

RH

Audit

Psychologie sociale et du travail

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Formalisation du besoin

Entretiens individuels

Tests psychotechniques

Ateliers et focus group