Alexandre GUILLAUD

J'étudie à SKEMA (français Business School) et je suis actuellement en dernière année d'études (Master 2) en Internatonal Business (campus de Raleigh aux Etats Unis).



Cette année est très importante pour moi car je serai, dès juin 2015 sur le marché du travail à la recherche d'un stage de fin d'études ou encore mieux de mon premier emploi !



Mon but est de travailler dans le domaine du management sportif; le sport étant une véritable passion pour moi et qui a beaucoup contribué à faire de moi qui je suis aujourd'hui à travers les valeurs qu'il véhicule.



Je ferai tout pour être en position d'atteindre mes objectifs cette année car je suis certain que le travail et la motivation finissent toujours par payer!



N''hésitez pas à me contacter à l'adresse électronique suivante: alexandreguillaud@yahoo.fr car je suis toujours prêt à rencontrer et à interagir avec de nouvelles personnes !



Mes compétences :

Sport

Management