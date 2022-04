Alexandre GUILLEMIN

Gestion de Projet et Optimisations Digitales



Mes expériences internationales dans le secteur digital ont développées mes compétences gestion de projets digitaux, en référencement naturel, et dans la gestion de sites de e-commerce. Mes missions à l'international pour des sites à grosse volumétrie de pages me permettent d'évoluer facilement dans un environnement multilingues technique.



Mes compétences :

Management

Informatique

Nouvelles technologies

Communication

Nouveaux médias

Créativité

Gestion de projet

Stratégie digitale

AMOA

Référencement naturel

Webmarketing