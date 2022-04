Alexandre GUILLEMOT

Actuellement j'ai 2 activités complémentaires l'une de l'autre:



Chef de projet fonctionnel/assistance à maitrise d'ouvrage du produit qui est notre logiciel d'analyse des risques pour consultants en régions:

-définition et évolution du cahier des charges d'un logiciel d'analyse des risques

-veille économique et I.E.

-rédaction et modification du cahier des charges et suivi des évolutions.

-formation des consultants utilisateurs



Seconde activité: Consultant spécialiste dans la sûreté des établissements M.C.O. liée à l'exploitation des appareils médicaux (région grand sud MiPy/L.R./PACA).

J'assiste les équipes de direction et les chefs de service de soins, et je réalise la formation des utilisateurs.

Ceci sur 3 axes principaux:

-Diminutions des risques financiers et générations d'économies

-Limitation des risques juridiques (Utilisateurs et appareils médicaux).

-Éviter les fermetures administratives

sur leurs appareils et dans les organisations liées.



Je propose deux formules:

-solution ponctuelle: le 'classique' audit, conseil et formation.

-solution de suivi: l'ingénierie biomédicale externalisée



Prenez contact avec moi si vous êtes intéressé pour plus de renseignements, ou si vous avez des relations dans le domaine.



à bientôt et de bons échanges à vous sur ce site



sincèrement



AG



Mes compétences :

Biomédical

Dispositifs médicaux

Gestion de Parc

INFIRMIER

médecin

Qualité

Sécurité