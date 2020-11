Alexandre GUILLIOU

Ingénieur DBA de Production



Bases :



* ORACLE DATABASE 10G, 11G, 12C , ODI

RMAN, ASM, RAC, ACTIVE DATAGUARD

OEM, TOAD



*Postgres 9, 10, 11



*Mysql 5.X

*MariaDB 10.X



OS :

Linux, AIX, Windows Server



Certification : ITIL® V3 Foundation



Travail :



• Installation, configuration/tuning et maintenance des bases

• Analyse des problèmes de performance

• Suivi de production

• Support aux développeurs

• Rédaction de la documentation technique



• Installation d'architecture MAA pour des Ministères et des grands comptes

• Migrations Oracle 10G vers 11G, 11G vers 12C et Ora2pg

• Etude des différents modes de protection DATAGUARD et mise en place en production



=>Support sur le licensing ORACLE



• Scripting KSH



Formations Récentes :

2016 : Postgres 9 - Formation DBA 1

2017 : Postgres 10 - Workshop chez Dalibo à Paris

2018 : Formation MongoDB + MongoDB.Local à Paris

2019 : Formation ELK



