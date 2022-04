Alexandre GUILLOT

Fort d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans le bâtiment, dont 13 ans en tant que chef d'équipe responsable de chantier gros œuvre et maçonnerie sur des maisons individuelles, des bâtiments neufs, en rénovation et en réhabilitation, ainsi qu’une expérience personnelle tout corps d’état, je maîtrise les différentes techniques de construction.

Actuellement en poste et voulant faire évoluer ma carrière professionnelle, j’ai terminé en octobre 2014, une formation continue de 8 mois de Technicien en Réhabilitation et Amélioration du Bâtiment à l’IUT de St Nazaire dans le cadre d’un CIF. Ce diplôme de l'Université de Nantes inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles : Titre de niveau IV me permet de compléter mon profil de technicien tout corps d’état par l’apport de connaissances réglementaires et législatives ainsi que la maîtrise de l’outil informatique.

Outre mes compétences de chef d'équipe, je suis désormais capable d'aider efficacement les Maîtres d'œuvre, les petites et moyennes entreprises du bâtiment, les bailleurs sociaux (OPAC, sociétés HLM, etc…), les collectivités locales et régionales, à la mise en place et au suivi de tout type d'opération spécifique liée à la construction, à la réhabilitation, à l'amélioration et à la maintenance des bâtiments.Ceci aussi bien dans les phases d'auscultation, de diagnostic et de relevé de l'état des lieux que dans les phases de conception, de choix des techniques, de conduite et de suivi de travaux dans le respect des règles administratives et réglementaires.



Mes compétences :

Exécution gros œuvre et rénovation

Organisation de chantier et suivi de travaux

Autocad, Sketchup

Multidevis

Word, Excel, Powerpoint

Encadrement d’équipe d’exécution

Métrés et devis