Alexandre HAINAUT

Expert Tracking et Adtech. Formateur et Consultant Technique.



Interfaces et Outils :

- Affiliation : Plateforme et Technologies Awin

- Adserveurs (Doubleclick, Smart Adserver, Adtech, Mediamath, Appnexus)

- Tag Management System (GTM, Commanders act, Eulerian)

- interfaces CPC (Google Adwords, Facebook Ads).

- Routage (MailChimp, Mach10)



Languages

- HTML, javascript, SQL, Markdown, python



Mots Clés :

Affiliation

Adblock

Ad Exchange

Analytics

Mediaplanning

Retargeting

Cashback

Cookies

Fingerprinting

RGPD

Privacy

Flux Produit

JIRA

Real Time Bidding (RTB)

Supply-side platform (SSP)

Demand-side platform (DSP)

Salesforce

Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Marketing (SEM)

Tag Management System (TMS)

Traffic Management

Wiki



DM : https://twitter.com/Alexand_NO