Alexandre HARDOIN

Homme de réseau de contact et de partage, j'aime et m intéresse très sincèrement aux relations humaines.

Après 10 ans dans l intérim et 5 ans dans la grande distribution GSA, j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans le négoce en animant un réseau de 12 points de vente et de 60 personnes. Homme de Groupe, SAINT GOBAIN, à travers Pum plastiques, m apporte rigueur, méthodes et vrai sens du commerce. Et je m épanouis via un dynamisme et une énergie de tous les instants, une polyvalence et une richesse de sujets a traiter fortes et un partage humain a la hauteur d une PME.

Manager, accompagner, former, négocier, commercer, croître, gagner, et animer , ces mots ont toujours une résonance importante dans ma vie professionnelle mais aussi personnelle.

J aime aussi le sport et pratique le VTT, le Running courte distance 10 ou 5 kms, le vélo de route. Mon projet est de faire un triathlon d ici 1 an.

Ma passion est l aviation. Mon rêve était d être pilote de chasse. Mon dos en a décidé autrement donc je serai un jour pilote privé.

Épicurien, j aime le vin et le fromage. Autre idée : pour ma retraite un bar a vins fromage au bord de la mer.



Mes compétences :

Négociation

Management

Vente

Informatique

Développement commercial

Communication

Réseaux sociaux professionnels