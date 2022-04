Alexandre HAUSKNOST

Depuis bientôt 15 ans, je travaille dans le secteur médico-social (handicap mental) au sein d associations de parents. J ai débuté comme directeur des ressources humaines et depuis 8 ans, j assume la fonction de directeur général.

J ai eu l opportunité d accéder très jeune à ces postes. De ce fait, mon profil a été longtemps atypique mais les années passant, je rentre dans la norme.



Mes compétences :

Ressources humaines

Leadership

Gestion de projets

Recherche et Développement

Gestion financière et comptable

Direction générale