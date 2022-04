Alexandre HEINTZ

Directeur Commercial au sein de la société EKS International, filiale du Groupe Beaverite (Hong-Kong), je suis à la recherche d'un nouveau challenge dans les secteurs médical / biens de consommation.

Je suis en mesure d'apporter à une entreprise solide, dynamique et structurée ma capacité de développer de nouveaux marchés, d'assurer le suivi des portefeuilles de clients existants tant en France qu'à l'international.

Mes atouts:

* Stratégie commerciale et marketing;

* Management d'une équipe de vente multiculturelle;

* Suivi ADV

* Pilotage de projets (développement de gammes, certifications, qualité, logistique, ouverture de filiales etc)

* Communication des valeurs de l'entreprise et des gammes à l'international



Mes compétences :

Développement commercial de l'entreprise

Suivi d'affaires

Manager commercial

Project manager

Export