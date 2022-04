Alexandre HELIN

Etudiant en informatique passionné par les systèmes embarqués, je recherche un stage de six mois dans le domaine du développement embarqué pour février 2016.



Mes compétences :

Android

UML/OMT

Solidworks

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

Linux

JavaScript

Java Enterprise Edition

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

Oracle Database

Oracle PL/SQL

Oracle

MongoDB

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

ECLiPSe