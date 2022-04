Interscience est une PME dynamique, concepteur et fabricant de matériel scientifique dans le domaine des analyses microbiologiques de qualité.



J'occupe actuellement la fonction de Responsable de Zone Export en charge du développement commercial de la Zone Amérique Latine et de certains pays d'Europe et du Moyen-Orient.



Mes compétences :

Développement international

Export

Marketing