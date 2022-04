Alexandre-Henri SONNEVILLE

Géomètre-Expert Foncier non inscrit

15 ans d'expérience

Spécialisé en Copropriété et Division en Volumes

Très attiré par la 3D/BIM

Ce que j'aime dans mon métier c'est :

- Aider mon client (promoteur, particulier ...) à réaliser son projet dans le meilleur cadre juridique possible.

- Être un acteur tant technique que juridique pour être l'articulation entre le client et le notaire

- Garantir les droits (propriété) de chacun

- Conseiller sur la bonne démarche à adopter

- Rechercher un appui législatif ou jurisprudentiel



J'aime cette phrase : "la loi est une chose, l'important est ce qu'on en fait".



Mes compétences :

Bornage

Conseil juridique

Mitoyenneté

SdP / Balance / Redevance ...

Division en Volumes

Copropriété (Nouvelle / VEFA / VIR)

Copropriété (Refonte / Modificatifs)

Covadis

Autocad

Microsoft Office