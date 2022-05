Sébastien JAGOU

« Alors que nous essayons d'enseigner la vie à nos enfants, nos enfants nous montrent ce qu'est la vie. » Angela Schwindt



Mes compétences :

• Bonne connaissance de l’activité de l’entreprise

• Maîtrise de la réglementation et de la législati

• Vigilance et réactivité, capacité d’adaptation

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Sens du contact, communication, pédagogie

• Sens de l'initiative, force de proposition

Management

Sécurité

Formateur Guide - Serre-files - EPI