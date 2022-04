Alexandre HEQUETTE

2 missions principales :

- L'animation et le management de la force de vente des Particuliers,

- Le développement rentable du marché des Particuliers sur mon agence



Depuis début 2016, je suis Animateur-formateur auprès des nouveaux Directeurs d'Agence pour le compte du groupe CM-CIC : formation "Piloter les actions commerciales",

et cette année, je suis amené à animer ponctuellement une formation stratégique auprès des Directeurs d'Agence et des Commerciaux pour le CIC Ouest.



Mes compétences :

Vente

Assurance

Animation d'équipe

Relationnel

Management commercial

Prise de décision

Esprit d'initiative

Autonomie professionnelle

Gestion de la relation client

Adaptabilité

Accompagnement individuel