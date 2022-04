Alexandre HERPIN

Après plusieurs années passées en tant qu'ingénieur développement au service R&D de la société Genesys Conferencing, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe de test de cette même société.



Je me suis alors vu confier la responsabilité du projet d'automatisation des tests. J'ai du tout d'abord mettre en place la suite logicielle Mercury pour la rendre opérationnelle sur les logiciels à tester. J'ai également encadré et formé les autres membres de l'équipe sur ce projet.



Parallèlement à cette tâche j'avais la responsabilité du support niveau 3. Cette tâche consisitait à être le support du helpdesk ainsi que de diagnostiquer les incidents et analyser des solutions techniques en collaboration avec les équipes de développement.



Mes compétences :

Oracle

Qualité

Support

Sybase

Test

Validation

Winrunner