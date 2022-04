Alexandre HEUDE

Le vieillissement de la population est un phénomène démographique que tous les pays occidentaux connaissent avec l’arrivée de la génération baby-boom à l’âge de la retraite et le faible de taux de fécondité en constante diminution depuis les années 60.



Loin de considérer cette avancée en âge comme un fardeau pour une société, il est selon moi de notre devoir de constater que les personnes en âge de la retraite ont permis le développement de la société dans laquelle nous vivons. Durant des décennies, elles ont fourni un travail, un accroissement de notre qualité de vie. Au terme de leur labeur, il est à notre charge de les considérer comme des membres actifs de notre société par le simple fait qu’elles en sont tout autant que nous des acteurs. Comme ils ont pris soin de nous, il nous est important d’accompagner la vie des personnes en perte d’autonomie.



Cette fin de vie, si dure à voir, si ardue à comprendre, est une période d’existence plutôt que la « simple » fin de vie. Qui plus est, avec l’allongement de l’espérance de vie, l’avancée en âge n’est plus seulement « les vieux jours », mais aussi une période d’épanouissement et de repos méritée par tous.







Nous avons donc tous un rôle à jouer dans l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie, d’autant plus que toutes les améliorations de la fin de vie que nous mettrons en place aujourd’hui nous profiterons dans les années à venir. Les seules maladies que nous connaitrons tous, sont celles liées à l’âge.



Du haut de mon master en management des structures de soins cumulé avec une licence de psychologie, je me destine très clairement à encourager les initiatives favorisant la vie, le bien être et la bonne humeur des personnes dites "Agées".

Alors, avis à tous ce qui veulent mener un projet, développer une association, créer un service, au p)lus proche des besoins et envies des personnes; vous n'êtes pas seul à vouloir sortir de la démarche de soins, à souhaiter un regard humain sur l'accompagnement de la personne.



Si vous le souhaitez, je suis pas disponible!! Ok, je ne suis qu'un junior mais toute main n'est elle pas bonne à prendre! Plein de bonne volonté, je roule ma bosse et je suis de plus en plus sûr de la crédibilité et la pertinence de mon regards et de mes réflexions.



