Gilles COULON

Mon parcours diversifié m'a permis d'acquérir une large connaissance de notre environnement professionnel. j'ai eu l'opportunité de participer activement à la conduite de projets innovants.

Aujourd'hui, ma ligne de conduite est d’entraîner avec moi tous les professionnels formant mon équipe autour de mes concepts de l’accompagnement des personnes, en tenant compte de leurs demandes et besoins tout en maîtrisant les aspects budgétaires.

Mon objectif est de garantir la qualité du service rendu dans les principes des bonnes pratiques par l'ensemble des professionnels de l'ESMS.



Mes champs de compétences :



Gestion de projet

Coordination et Développement de service

Gestion de ressources humaines

Entretien formel individuel et multipartite avec les personnes accueillies, parents, représentants légaux, professionnels,...

Suivi des parcours

Conception, amélioration et réalisation de supports de travail et de communication

Maitrise de la démarche qualité et sécurité

Gestion des partenariats

Maitrise de l'outil informatique



Présidence d'une Association Hébergement et Restauration Sociale :

- Fiscalité des associations

- Négociation des 35H et signature de l'accord d'entreprise

- Représentation et Animation de groupe de travail lors des réunions locales, régionales et nationales avec la Direction de l'établissement.



Membre des différentes instances (CA, Conseils de discipline) au Collège et Lycée durant plusieurs années.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Négociation

Communication