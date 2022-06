Alexandre NAVARRE

Je travaille pour FROID & SERVICES méditerranée, concessionnaire pour Thermo King pour la région PACA.

Thermo King est leader mondial dans la réfrigération routière.



J'entretiens et développe un portefeuille de clients. Itinérant, je conseille mes différents clients dans le choix de produits adaptés à leurs besoins. Je remplis plusieurs fonctions :



- acheteur/négociateur auprès de mes fournisseurs( de caisse isotherme, et de véhicule),

- vendeur technico- commercial auprès de mes clients utilisateurs (métiers de bouche, transporteurs...),

- préscripteur auprès des clients intermédiaire.



L'athlétisme est pour moi une passion que je pratique depuis bientôt 5 ans. Cette activité, me permet de développer mon âme de compétiteur, tout en me faisant oublier le stress de mes activités quotidiennnes



Mes compétences :

Athlétisme

COMMERCE

Commercial

Dynamisme

Négoce

Rigueur

Vente

Développement commercial

Marketing

Informatique

Négociation

Analyser écouter réfléchir agir