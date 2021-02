Alexandre PASCAL

Natif de Paris, j’ai passé 6 ans à l’étranger entre la Russie, l’Ukraine, les pays Baltes, le Royaume-Uni et la Pologne pour me consacrer à mes études et à ma carrière professionnelle. J’ai aussi occupé pendant 10 ans le poste de commercial Export à Paris. Je me suis ensuite établi à Nice pour travailler pendant presque 5 ans en banque privée à Monaco.



Je suis diplômé d’un bachelor en Business européen à Cambridge, et d’un MBA franco-russe à Moscou. J’ai été sollicité par d’anciens clients pour gérer leurs biens immobiliers. Ces derniers me recommandent aujourd’hui. J’ai ainsi décidé de me spécialiser dans l’intendance de propriété, l’intendance de locations saisonnières, et les transactions immobilières.



De culture internationale de par mes expériences professionnelles en Europe, je parle couramment français, anglais, russe, et espagnol.



Organisation, réactivité, sens de l’anticipation, et qualités relationnelles sont mes atouts principaux.



La satisfaction client est au centre de mes priorités.



Mes compétences :

Wealth Management

Commerce international

Luxe

Export

Développement international

Evénementiel

Communication événementielle