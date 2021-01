Je suis actuellement à la tête du réseau Petits-fis IDF. Expert commercial et passionné par le management, j'ai piloté

pendant 8 ans l'activité commerciale de réseaux intégrés et franchisés allant jusqu'à 340 magasins.



Mes compétences :

Animation de réseau de magasins

Formation Vente et management commercial

Recrutement collaborateurs et franchisés

Pilotage de la performance

Conseil stratégie commerciale franchisés

