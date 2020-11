Alexandre SOTERAS

Spécialisé dans la réalité virtuelle et augmente depuis plusieurs années, jaccompagne les entreprises désireuses demployer ces technologies dans la réussite de leur projet.



Que ce soit pour un simple regard extérieur ou la prise en main complète dun développement, mon accompagnement sétend à tout niveau : cahier des charges, expérience utilisateur, interactions, implémentation.



Je cible aujourd'hui des domaines variées tel que la formation professionnelle, le patrimoine, le marketing et la santé, où ces nouvelles technologies peuvent avoir un réel impact.



Fort de mon expérience dans le développement d'interfaces et d'interactions virtuelles, je collabore dans de nombreux projets avec des acteurs du métier ciblés afin de développer des expériences pertinentes à valeur ajoutée.





https://alexandresoteras.com/



Mes compétences :

Javascript

Windows

JAVA

HTML

Maintenance informatique

Eclipse IDE

PHP

CSS

SQL