Alexandre VERET

Responsable de magasin possédant un sens aigu du commerce, j'ai appris à mener des missions très diverses qui m'ont permis de développer une importante capacité d'adaptation à toutes les situations.

Personne énergique, polyvalent et organisé sachant diriger, toujours concentré sur le résultat final et la réussite, je saurais mener à bien le vôtre et atteindre vos objectifs.



Souhait professionnel =



Je souhaite aujourd'hui m'investir au sein d'une entreprise reconnue et leader de son marché, afin de développer mes compétences managériales et commerciales ainsi que de mettre à profit mes aptitudes d'adaptation, de rigueur et de réactivité.