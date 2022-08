Alexie VIDEIRA

Aujourd’hui les organisations travaillent dans un environnement de plus en plus compétitif et soumis à un changement permanent. Elles sont plus attentives aux indicateurs impactant la réussite et la performance de leur activité, et conscientes de l’importance des ressources humaines pour rester compétitives.



Je me suis tournée vers le développement des Ressources Humaines pour son côté humain et stratégique. La gestion des emplois et des compétences est une notion complexe mais un enjeu capital pour les entreprises aujourd’hui.



Mes compétences :

Recrutement

Mobilité

GPEC

Gestion individuelle du personnel

Pack office