Alexis RAT

Qui suis-je ?

Je m'appelle Alexis et j'ai 28 ans. Depuis le début d'année, je suis animé par une envie, celle de devenir développeur web !

D'abord en autodidacte, j'ai ensuite suivi une formation de 6 mois auprès d'OpenClassrooms, qui m'a permis d'acquérir les notions essentielles de la création et la mise à jour d'un site internet. Les langages étudiés sont l'HTML, le CSS ainsi que le JAVASCRIPT. Les 6 projets proposés (disponibles sur mon GitHub ci-dessus) m'ont également appris notamment l'écriture en SCSS, l'utilisation du framework REACT, la création d'une API, ainsi que certaines bibliothèques telles que AXIOS, MULTER, BCRYPT ...



Mon GitHub :

www.github.com/Ph3nixxx



Mon objectif :

Je souhaite maintenant activement et idéalement rejoindre une entreprise en tant que Développeur Web Junior, que ce soit frontend, backend ou fullstack.

A court terme, je cherche à parfaire mon apprentissage et à devenir opérationnel le plus rapidement possible pour apporter ma pierre à l'édifice !



Mes qualités humaines principales :

- Passionné ;

- Loyal ;

- Bienveillant.



Ce que je peux apporter :

- Un sens de l'écoute et un esprit logique aiguisés ;

- Un savoir-faire orienté clients et qualité ;

- Ma bonne humeur et mon humour (pas trop lourd promis).



Contactez-moi :

- sur Linkedin : envoyez-moi un message

- par Email : alexisrat.pro@gmail.com