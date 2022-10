Alfredo GONCALVES

Compétences en :

- gestion d'un référentiel article

- gestion de projet



- mise en page et enrichissement d’un document.

- mise en page et enrichissement d’un document, utilisant

des langues exotique (Japonais, Chinois, Arabe, Russe).

- utilisation de police exotique (Japonais, Chinois, Arabe, Russe).



- analyse des besoins du client et traduction des concepts

en une première présentation visuelle (maquette)



- création graphique : logo, carte de visites, documentation,

Mode d’emploi.



- notion de procédure ISO



- création de site web et gestion de base de données

- montage vidéo

- animation flash



Mes compétences :

PAO et systèmes de productions multimédia

Webmaster

Maquettage

Graphisme

Gestion de projet

Base de données